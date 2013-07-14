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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Анжи - Локомотив

14.07.2013, Воскресенье, 18:30 мск Махачкала, стадион Анжи-Арена Трансляция: "Наш футбол" 18:10 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 1 тур Анжи - Локомотив Молодежные команды: 0 - 1
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
20 мая, понедельник 19:00 Анжи 2:1 Локомотив
15 тур
11 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
41 тур
28 апреля, суббота 15:45 Анжи 3:1 Локомотив
35 тур
18 марта, воскресенье 16:30 Локомотив 1:0 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
2 октября, воскресенье 19:15 Анжи 0:1 Локомотив
11 тур
27 мая, пятница 19:15 Локомотив 1:2 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
31 октября, воскресенье 16:15 Локомотив 1:0 Анжи
12 тур
10 июля, суббота 20:30 Анжи 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
23 июля, вторник 00:00 Локомотив 0:0 Анжи
13 тур
1 июля, понедельник 00:00 Анжи 0:0 Локомотив
Чемпионат России 2001
23 тур
26 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 4:0 Анжи
9 тур
12 мая, суббота 00:00 Анжи 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
20 тур
2 августа, среда 00:00 Анжи 1:0 Локомотив
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Анжи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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