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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Балтика
Уфа - Балтика: обзор матча 18 июля 2013
Уфа
18.07.2013, четверг, 17:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
3 : 2
Завершен
Балтика
21'
А. Валикаев
31'
Д. Голубов
73'
А. Киреев
41'
М. Вотинов
90+1'
Д. Стоцкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Балтика
90'
+3
Желтая карточка
В. Сысуев
Замена
Д. Грачев
️️️️
С. Данилов
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Д. Стоцкий
86'
Замена
В. Сысуев
️️️️
М. Плопа
85'
Желтая карточка
Г. Чиркин
Желтая карточка
А. Киреев
74'
ГОЛ! 3:1!
А. Киреев
73'
71'
Замена
В. Каленкович
️️️️
М. Скавыш
Замена
А. Засеев
️️️️
А. Валикаев
68'
63'
Желтая карточка
М. Вотинов
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Голубов
61'
Замена
А. Сухов
️️️️
А. Мязин
55'
46'
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Гацко
41'
ГОЛ! 2:1!
М. Вотинов
ГОЛ! 2:0!
Д. Голубов
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Валикаев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
6
Виллиам
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
57
Константин Подкорытов
ЦП
77
Булат Хаернасов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Владислав Сысуев
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
4-4-2
16
Барановский
19
Осипов
3
Аликин
88
Киреев
44
Тишкин
5
Валикаев
11
Карлос
6
Виллиам
7
Данилов
85
Голубов
87
Мязин
3-2-2-3
1
Колинько
23
Васильев
4
Халиуллин
3
Плопа
89
Стоцкий
81
Зимулька
17
Зюзинс
8
Чиркин
17
Гацко
45
Вотинов
8
Сысуев
7
Данилов
36
Грачев
36
Грачев
7
Данилов
87
Мязин
33
Сухов
33
Сухов
87
Мязин
5
Валикаев
13
Засеев
13
Засеев
5
Валикаев
85
Голубов
91
Заболотный
91
Заболотный
85
Голубов
3
Плопа
10
Сысуев
10
Сысуев
3
Плопа
Скавыш
93
Каленкович
93
Каленкович
Скавыш
17
Гацко
15
Скавыш
15
Скавыш
17
Гацко
Остались в запасе
Уфа
Балтика
57
Константин Подкорытов
ЦП
77
Булат Хаернасов
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
Главный тренер
Игорь Колыванов
47
Андрей Сальников
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
57
Константин Подкорытов
ЦП
77
Булат Хаернасов
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
Остались в запасе
47
Андрей Сальников
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Уфа - Балтика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Динамо
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