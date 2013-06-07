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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн - Киргизия
Бахрейн - Киргизия: обзор матча 07 июня 2013
Бахрейн
07.06.2013, пятница, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Киргизия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бахрейн - Киргизия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
09.06.2026
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