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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания - Беларусь
Иордания - Беларусь: обзор матча 21 марта 2013
Иордания
21.03.2013, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Беларусь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Иордания - Беларусь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Стэдиум
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