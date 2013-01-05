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Расписание матчей
Англия. Кубок
Оксфорд - Шеффилд Юнайтед
Оксфорд - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 05 января 2013
Оксфорд
05.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
0 : 3
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оксфорд - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
- : -
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
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Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
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