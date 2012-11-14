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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго - Буркина-Фасо
ДР Конго - Буркина-Фасо: обзор матча 14 ноября 2012
ДР Конго
14.11.2012, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Буркина-Фасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ДР Конго - Буркина-Фасо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
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02.10.2026
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