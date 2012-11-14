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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Болгария - Украина
Болгария - Украина: обзор матча 14 ноября 2012
Болгария
14.11.2012, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Украина
31'
А. Кучер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Болгария - Украина
89'
Замена
Е. Селин
️️️️
Р. Ротань
Замена
А. Тонев
️️️️
Й. Минев
77'
76'
Замена
А. Шиндер
️️️️
Е. Селезнев
75'
Желтая карточка
В. Шевчук
Желтая карточка
С. Манолев
75'
Замена
И. Цветков
️️️️
Г. Илиев
62'
61'
Замена
С. Назаренко
️️️️
Т. Михалик
Замена
Д. Рангелов
️️️️
В. Божинов
60'
60'
Травма
Т. Михалик
54'
Замена
В. Мандзюк
️️️️
А. Федецкий
Замена
В. Минев
️️️️
П. Занев
46'
Замена
Маркиньос
️️️️
Г. Миланов
46'
Замена
С. Дьяков
️️️️
Г. Сармов
46'
46'
Замена
Т. Михалик
️️️️
А. Кучер
46'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Степаненко
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Кучер
Пас отдал
Р. Ротань
30'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
0
Стоян Колев
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
6
Йордан Минев
ПЗ
9
Ивелин Попов
ЛП
22
Георгий Илиев
ОП
8
Георги Сармов
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
11
Станислав Манолев
ПП
10
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ПЗ
18
Роман Безус
ЛП
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Руслан Ротань
(К)
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Артем Федецкий
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Александр Заваров
Болгария
2
Иван Бандаловски
ВР
0
Иван Цворович
ВР
3
Александар Александров
ЦЗ
14
Веселин Минев
ОП
18
Владимир Гаджев
ОП
21
Светослав Дьяков
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
0
Иван Цветков
ЦФ
8
Димитар Рангелов
ЦФ
18
Маркиньос
ЦФ
Украина
23
Александр Бандура
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
18
Сергей Назаренко
ЦП
0
Антон Шиндер
ЦФ
4-2-3-1
0
Колев
3
Занев
5
Бодуров
16
Иванов
6
Минев
22
Илиев
8
Сармов
9
Попов
17
Миланов
11
Манолев
10
Божинов
4-1-3-1-1
12
Пятов
2
Бутко
5
Кучер
3
Хачериди
13
Шевчук
6
Степаненко
17
Федецкий
14
Ротань
18
Безус
19
Гармаш
11
Селезнев
22
Илиев
0
Цветков
0
Цветков
22
Илиев
3
Занев
14
Минев
14
Минев
3
Занев
8
Сармов
21
Дьяков
21
Дьяков
8
Сармов
6
Минев
20
Тонев
20
Тонев
6
Минев
10
Божинов
8
Рангелов
8
Рангелов
10
Божинов
17
Миланов
18
Маркиньос
18
Маркиньос
17
Миланов
14
Ротань
2
Селин
2
Селин
14
Ротань
5
Кучер
17
Михалик
17
Михалик
5
Кучер
17
Федецкий
16
Мандзюк
16
Мандзюк
17
Федецкий
6
Степаненко
4
Тимощук
4
Тимощук
6
Степаненко
Михалик
18
Назаренко
18
Назаренко
Михалик
11
Селезнев
0
Шиндер
0
Шиндер
11
Селезнев
Остались в запасе
Болгария
Украина
2
Иван Бандаловски
ВР
0
Иван Цворович
ВР
3
Александар Александров
ЦЗ
18
Владимир Гаджев
ОП
16
Илья Миланов
ПП
Главный тренер
Любослав Пенев
23
Александр Бандура
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
Главный тренер
Александр Заваров
Остались в запасе
2
Иван Бандаловски
ВР
0
Иван Цворович
ВР
3
Александар Александров
ЦЗ
18
Владимир Гаджев
ОП
16
Илья Миланов
ПП
Остались в запасе
23
Александр Бандура
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Александр Заваров
Статистика матча Болгария - Украина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Васил Левски
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