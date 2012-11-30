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Расписание матчей
Испания. Кубок
Мальорка - Депортиво
Мальорка - Депортиво: обзор матча 30 ноября 2012
Мальорка
30.11.2012, пятница, 00:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мальорка - Депортиво
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Мальорка
- : -
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Информация о матче
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