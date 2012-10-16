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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам - Индонезия
Вьетнам - Индонезия: обзор матча 16 октября 2012
Вьетнам
16.10.2012, вторник, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Индонезия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вьетнам - Индонезия
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
- : -
15.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 1
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
08.07.2026
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 6
05.07.2026
Вьетнам
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Отбор Кубка Азии, 1 тур
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23.12.2027
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Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
05.06.2026
Оман
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Индонезия
0 : 1
30.03.2026
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