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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Гана - США
Гана - США: обзор матча 22 июня 2006
Гана
22.06.2006, четверг, 18:00
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
2 : 1
Завершен
США
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гана - США
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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