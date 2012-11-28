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Расписание матчей
Италия. Кубок
Болонья - Ливорно
Болонья - Ливорно: обзор матча 28 ноября 2012
Болонья
28.11.2012, среда, 20:00
Италия. Кубок, 4 раунд
1 : 0
Завершен
Ливорно
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Болонья - Ливорно
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0
0
Матчи команд
Болонья
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Болонья
- : -
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0 : 2
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17.10.2026
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Ливорно
0 : 1
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Карпи
2 : 0
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Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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