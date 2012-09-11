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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР - Мозамбик
ЮАР - Мозамбик: обзор матча 11 сентября 2012
ЮАР
11.09.2012, вторник, 22:35
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Мозамбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЮАР - Мозамбик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
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07.06.2026
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4 : 0
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