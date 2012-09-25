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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдэй
Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 25 сентября 2012
Саутгемптон
25.09.2012, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
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Саутгемптон
- : -
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2 : 3
24.10.2026
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0 : 0
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Шеффилд Уэнсдэй
- : -
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1 : 1
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1 : 1
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Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
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17.10.2026
Уимблдон
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