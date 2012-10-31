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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ганновер-96 - Динамо Дрезден
Ганновер-96 - Динамо Дрезден: обзор матча 31 октября 2012
Ганновер-96
31.10.2012, среда, 23:30
Германия. Кубок, 2 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Динамо Дрезден
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ганновер-96 - Динамо Дрезден
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
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Германия. Кубок, 1/16 финала
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0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Динамо Дрезден
2 : 0
18.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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