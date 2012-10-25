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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Академика
Атлетико - Академика: обзор матча 25 октября 2012
Атлетико
25.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Академика
48'
Д. Коста
68'
Э. Белезоглу
85'
С. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Академика
90'
+1
Желтая карточка
Б. Шина
Желтая карточка
С. Ньигес
86'
85'
ГОЛ! 2:1!
С. Сиссе
Пас отдал
Мариньо
Замена
С. Ньигес
️️️️
Адриан
81'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Э. Белезоглу
75'
ГОЛ! 2:0!
Э. Белезоглу
68'
62'
Желтая карточка
Ж. Лопес
Замена
К. Родригес
️️️️
Коке
61'
60'
Замена
С. Сиссе
️️️️
Макелеле
60'
Замена
Клейтон
️️️️
Д. Огочукву
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Тиагу
48'
22'
Замена
Ж. Лопес
️️️️
Р. Халлиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
28
Силвиу
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Академика
82
Рикарду
ВР
27
Нивалду
ЦЗ
2
Жоао Диаш
ЦЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
8
Макелеле
ЦП
36
Эдиньо
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
Главный тренер
Педро Эмануэль
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
26
Кадер
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Педро Мартин
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Академика
24
Фабиу Сантуш
ВР
3
Жуниор Лопес
ЦЗ
12
Родриго Гало
ЦЗ
11
Клейтон
ЦП
6
Алфоссени Кейта
ЦП
77
Мануэль Афонсо Жуниор
ЦФ
92
Салим Сиссе
ЦФ
4-4-2
1
Асенхо
28
Силвиу
5
Пулидо
6
Диас
16
Луис
5
Тиагу
6
Коке
14
Габи
25
Белезоглу
20
Адриан
19
Коста
4-4-2
82
Рикарду
2
Диаш
5
Халлиш
4
Феррейра
27
Нивалду
36
Эдиньо
30
Огочукву
16
Шина
8
Макелеле
7
Мариньо
9
Эдуарду
6
Коке
7
Родригес
7
Родригес
6
Коке
20
Адриан
8
Ньигес
8
Ньигес
20
Адриан
25
Белезоглу
14
Гарсия
14
Гарсия
25
Белезоглу
5
Халлиш
3
Лопес
3
Лопес
5
Халлиш
30
Огочукву
11
Клейтон
11
Клейтон
30
Огочукву
8
Макелеле
92
Сиссе
92
Сиссе
8
Макелеле
Остались в запасе
Атлетико
Академика
9
Педро Мартин
ЦФ
26
Кадер
ЦП
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
6
Алфоссени Кейта
ЦП
77
Мануэль Афонсо Жуниор
ЦФ
24
Фабиу Сантуш
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
Главный тренер
Педро Эмануэль
Остались в запасе
9
Педро Мартин
ЦФ
26
Кадер
ЦП
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
Остались в запасе
6
Алфоссени Кейта
ЦП
77
Мануэль Афонсо Жуниор
ЦФ
24
Фабиу Сантуш
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Педро Эмануэль
Статистика матча Атлетико - Академика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Академика
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 0
14.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 33 тур
Академика
0 : 0
07.05.2016
Брага
Португалия. Примейра, 32 тур
Униан Мадейра
3 : 1
01.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 31 тур
Академика
1 : 2
23.04.2016
Порту
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 1
17.04.2016
Академика
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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