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Расписание матчей
Германия. Кубок
Карлсруэ - Гамбург
Карлсруэ - Гамбург: обзор матча 19 августа 2012
Карлсруэ
19.08.2012, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1 раунд
4 : 2
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Карлсруэ - Гамбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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