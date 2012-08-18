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Расписание матчей
Италия. Кубок
Дженоа - Верона
Дженоа - Верона: обзор матча 18 августа 2012
Дженоа
18.08.2012, суббота, 22:45
Италия. Кубок, 3 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дженоа - Верона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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