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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Халл Сити
Хаддерсфилд Таун - Халл Сити: обзор матча 30 марта 2013
Хаддерсфилд Таун
30.03.2013, суббота, 21:20
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 1
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Халл Сити
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0
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0
0
Матчи команд
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1 : 0
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
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11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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