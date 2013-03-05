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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Чарльтон
Питерборо Юнайтед - Чарльтон: обзор матча 05 марта 2013
Питерборо Юнайтед
05.03.2013, вторник, 23:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 2
Завершен
Чарльтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Чарльтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Плимут Аргайл
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20.10.2026
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2 : 2
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2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
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0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
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