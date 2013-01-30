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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Кристал Пэлас
Хаддерсфилд Таун - Кристал Пэлас: обзор матча 30 января 2013
Хаддерсфилд Таун
30.01.2013, среда, 23:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Кристал Пэлас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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1 : 1
05.11.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
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0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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