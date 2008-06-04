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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Носта
Салют - Носта: обзор матча 04 июня 2008
Салют
04.06.2008, среда, 19:00
Россия. Первый дивизион, 15 тур
4 : 3
Завершен
Носта
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Статистика матча Салют - Носта
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Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
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Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
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5 : 1
25.10.2026
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0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
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2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Стадион:
Салют
Посещаемость:
5000 из 12000 зрителей (41%)
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