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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Касымпаша
Бурсаспор - Касымпаша: обзор матча 05 ноября 2012
Бурсаспор
05.11.2012, понедельник, 22:00
Турция. Супер-Лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Касымпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бурсаспор - Касымпаша
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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Касымпаша
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
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