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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Ганновер-96
Байер - Ганновер-96: обзор матча 11 мая 2013
Байер
11.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
6'
Й. Хегелер
28'
Ш. Кисслинг
59'
Й. Хегелер
71'
А. Собич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Ганновер-96
Замена
Д. Швааб
️️️️
Л. Бендер
88'
Желтая карточка
О. Топрак
86'
Замена
А. Милик
️️️️
А. Шюррле
77'
Замена
Х. Хосогаи
️️️️
Й. Хегелер
77'
71'
ГОЛ! 3:1!
А. Собич
68'
Замена
К. Хагги
️️️️
Фелипе
ГОЛ! 3:0!
Й. Хегелер
Пас отдал
Л. Бендер
59'
57'
Желтая карточка
Фелипе
46'
Замена
М. Шмидебах
️️️️
А. Хоффманн
46'
Замена
К. Пандер
️️️️
С. Поконьоли
ГОЛ! 2:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Д. Карвахаль
28'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хегелер
Пас отдал
А. Шюррле
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
30
Адриан Никчи
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
3-2-3-1
1
Лено
2
Фридрих
7
Райнарц
21
Топрак
17
Бениш
8
Бендер
20
Шюррле
13
Хегелер
6
Рольфес
11
Кисслинг
3-2-2-2
20
Цилер
15
Поконьоли
20
Фелипе
5
Эггиманн
2
Сакаи
4
Хоффманн
18
Пинту
34
Рауш
92
Диуф
9
Собич
13
Хегелер
21
Хосогаи
21
Хосогаи
13
Хегелер
8
Бендер
5
Швааб
5
Швааб
8
Бендер
20
Шюррле
30
Милик
30
Милик
20
Шюррле
20
Фелипе
5
Хагги
5
Хагги
20
Фелипе
15
Поконьоли
24
Пандер
24
Пандер
15
Поконьоли
4
Хоффманн
24
Шмидебах
24
Шмидебах
4
Хоффманн
Остались в запасе
Байер
Ганновер-96
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Байер - Ганновер-96
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Бай-Арена
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