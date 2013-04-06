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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вольфсбург
Байер - Вольфсбург: обзор матча 06 апреля 2013
Байер
06.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
12'
А. Шюррле
70'
С. Кьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Вольфсбург
90'
+2
Желтая карточка
П. Хельмес
89'
Замена
М. Шефер
️️️️
И. Олич
86'
Замена
К. Треш
️️️️
Фагнер
Желтая карточка
С. Бениш
85'
81'
Желтая карточка
Фагнер
Замена
С. Рольфес
️️️️
Ш. Райнарц
73'
70'
ГОЛ! 1:1!
С. Кьер
Пас отдал
Р. Родригес
65'
Желтая карточка
С. Кьер
62'
Замена
П. Хельмес
️️️️
М. Арнольд
Замена
Й. Хегелер
️️️️
С. Сэм
60'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Шюррле
Пас отдал
Л. Бендер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
3-2-3-1
1
Лено
2
Вольшайд
5
Швааб
7
Райнарц
17
Бениш
8
Бендер
20
Шюррле
8
Кастро
33
Сэм
11
Кисслинг
3-2-3-1-1
16
Бенальо
24
Кьер
23
Фагнер
27
Налдо
20
Хасебе
13
Родригес
27
Арнольд
34
Медойевич
8
Полак
10
Диего
40
Олич
33
Сэм
13
Хегелер
13
Хегелер
33
Сэм
7
Райнарц
6
Рольфес
6
Рольфес
7
Райнарц
40
Олич
4
Шефер
4
Шефер
40
Олич
23
Фагнер
28
Треш
28
Треш
23
Фагнер
27
Арнольд
10
Хельмес
10
Хельмес
27
Арнольд
Остались в запасе
Байер
Вольфсбург
1
Давид Йеллделл
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Байер - Вольфсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
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