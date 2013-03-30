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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Ганновер-96
Аугсбург - Ганновер-96: обзор матча 30 марта 2013
Аугсбург
30.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Ганновер-96
61'
К. Рауш
90+1'
К. Рауш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Ганновер-96
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
К. Рауш
Пас отдал
С. Поконьоли
89'
Замена
К. Хагги
️️️️
Я. Шлаудрафф
84'
Желтая карточка
А. Хоффманн
Замена
Н. Мусона
️️️️
Ч. Донь-Вон
83'
76'
Желтая карточка
Р. Цилер
Замена
С. Тчои
️️️️
Т. Оэрль
72'
71'
Замена
А. Собич
️️️️
К. Пандер
71'
Замена
С. Поконьоли
️️️️
М. Абделлауе
Замена
Я. Моравек
️️️️
К. Фогт
71'
61'
ГОЛ! 0:1!
К. Рауш
53'
Желтая карточка
Д. Я Конан
51'
Желтая карточка
Й. Джуру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
22
Сомен Тчои
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
3-2-1-1-3
30
Амзиф
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
22
Озтрзолек
7
Фогт
10
Байер
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
20
Оэрль
13
Мельдерс
4-3-3
20
Цилер
23
Шахед
19
Шульц
4
Хоффманн
5
Джуру
34
Рауш
24
Шмидебах
24
Пандер
13
Шлаудрафф
11
Конан
25
Абделлауе
33
Чжи Донь-Вон
17
Мусона
17
Мусона
33
Чжи Донь-Вон
7
Фогт
30
Моравек
30
Моравек
7
Фогт
20
Оэрль
22
Тчои
22
Тчои
20
Оэрль
25
Абделлауе
15
Поконьоли
15
Поконьоли
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
5
Хагги
5
Хагги
13
Шлаудрафф
24
Пандер
9
Собич
9
Собич
24
Пандер
Остались в запасе
Аугсбург
Ганновер-96
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Аугсбург - Ганновер-96
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Аугсбург Арена
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