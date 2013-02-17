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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Ганновер-96
Нюрнберг - Ганновер-96: обзор матча 17 февраля 2013
Нюрнберг
17.02.2013, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Ганновер-96
53'
Т. Клозе
90+2'
С. Полтер
41'
С. Хусти
68'
Д. Я Конан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Ганновер-96
Желтая карточка
С. Полтер
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
С. Полтер
Пас отдал
Т. Чендлер
90'
+2
90'
Желтая карточка
К. Рауш
84'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Диуф
Замена
С. Полтер
️️️️
Т. Пекхарт
82'
Замена
Р. Мак
️️️️
М. Фойлнер
81'
75'
Замена
М. Шмидебах
️️️️
Д. Я Конан
68'
ГОЛ! 1:2!
Д. Я Конан
Пас отдал
М. Абделлауе
66'
Замена
К. Рауш
️️️️
К. Пандер
Замена
М. Канадзаки
️️️️
М. Франтц
63'
61'
Желтая карточка
Х. Сакаи
ГОЛ! 1:1!
Т. Клозе
Пас отдал
Х. Кийотаке
53'
41'
ГОЛ! 0:1!
С. Хусти
Пас отдал
С. Пинту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
35
Александр Эссвайн
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
4-4-1-1
1
Шефер
22
Пинола
4
Нильссон
5
Клозе
22
Чендлер
8
Фойлнер
8
Франтц
3
Симонс
5
Балич
10
Кийотаке
17
Пекхарт
4-3-3
20
Цилер
2
Сакаи
19
Шульц
5
Джуру
4
Хоффманн
24
Пандер
18
Пинту
9
Хусти
92
Диуф
11
Конан
25
Абделлауе
8
Фойлнер
21
Мак
21
Мак
8
Фойлнер
17
Пекхарт
91
Полтер
91
Полтер
17
Пекхарт
8
Франтц
33
Канадзаки
33
Канадзаки
8
Франтц
24
Пандер
34
Рауш
34
Рауш
24
Пандер
11
Конан
24
Шмидебах
24
Шмидебах
11
Конан
92
Диуф
9
Собич
9
Собич
92
Диуф
Остались в запасе
Нюрнберг
Ганновер-96
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Михаэль Визингер
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Нюрнберг - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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