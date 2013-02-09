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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Хоффенхайм
Ганновер-96 - Хоффенхайм: обзор матча 09 февраля 2013
Ганновер-96
09.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Хоффенхайм
8'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Хоффенхайм
Замена
М. Абделлауе
️️️️
М. Диуф
90'
Желтая карточка
М. Диуф
89'
78'
Замена
В. Грифо
️️️️
Т. Вайс
77'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Ю. Полански
Замена
А. Хоффманн
️️️️
Д. Я Конан
76'
62'
Замена
Хоселу
️️️️
Т. Усами
45'
Желтая карточка
Ю. Полански
16'
Желтая карточка
Р. Фирмино
Желтая карточка
К. Пандер
11'
ГОЛ! 1:0!
М. Диуф
Пас отдал
С. Хусти
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Хоффенхайм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
29
Филип Малбашич
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
3-4-3
20
Цилер
5
Джуру
19
Шульц
23
Шахед
24
Пандер
18
Пинту
24
Шмидебах
9
Хусти
11
Конан
13
Шлаудрафф
92
Диуф
3-4-3
1
Гомес
32
Бек
19
Абрахам
15
Дельпьер
8
Полански
19
Джонсон
0
Вайс
33
Усами
9
Фирмино
9
Де Камарго
31
Фолланд
11
Конан
4
Хоффманн
4
Хоффманн
11
Конан
92
Диуф
25
Абделлауе
25
Абделлауе
92
Диуф
0
Вайс
32
Грифо
32
Грифо
0
Вайс
8
Полански
19
Уильямс
19
Уильямс
8
Полански
33
Усами
13
Хоселу
13
Хоселу
33
Усами
Остались в запасе
Ганновер-96
Хоффенхайм
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
29
Филип Малбашич
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
29
Филип Малбашич
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Ганновер-96 - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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