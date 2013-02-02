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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Айнтрахт
Гамбург - Айнтрахт: обзор матча 02 февраля 2013
Гамбург
02.02.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Айнтрахт
22'
С. Лакич
36'
С. Лакич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Айнтрахт
90'
Желтая карточка
К. Матмур
89'
Замена
С. Челоцци
️️️️
Ш. Айхнер
86'
Замена
М. Русс
️️️️
Т. Инуи
Желтая карточка
Д. Брума
83'
83'
Замена
К. Матмур
️️️️
С. Лакич
Замена
М. Берг
️️️️
Д. Аого
78'
Желтая карточка
А. Руднев
71'
Замена
М. Байстер
️️️️
М. Бадель
46'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Т. Арслан
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
С. Лакич
Пас отдал
Ш. Айхнер
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Лакич
Пас отдал
Ш. Айхнер
Желтая карточка
М. Бадель
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
25
Оливье Ошшен
ЦФ
4-3-2-1
15
Адлер
16
Вестерманн
2
Дикмайер
25
Брума
3
Аого
7
Янсен
30
Арслан
47
Бадель
7
Сон
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
4-4-1-1
1
Трапп
2
Юнг
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
5
Очипка
27
Швеглер
14
Майер
29
Айхнер
17
Роде
14
Инуи
29
Лакич
30
Арслан
8
Ринкон
8
Ринкон
30
Арслан
3
Аого
33
Берг
33
Берг
3
Аого
47
Бадель
9
Байстер
9
Байстер
47
Бадель
14
Инуи
23
Русс
23
Русс
14
Инуи
29
Айхнер
22
Челоцци
22
Челоцци
29
Айхнер
29
Лакич
10
Матмур
10
Матмур
29
Лакич
Остались в запасе
Гамбург
Айнтрахт
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
1
Ока Николов
ВР
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Гамбург - Айнтрахт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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