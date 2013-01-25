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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Нюрнберг
Боруссия Д - Нюрнберг: обзор матча 25 января 2013
Боруссия Д
25.01.2013, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Нюрнберг
18'
Я. Блащиковски (П)
21'
Я. Блащиковски
88'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Нюрнберг
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
И. Гюндоган
89'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Ройс
88'
78'
Замена
С. Полтер
️️️️
Т. Пекхарт
78'
Замена
М. Франтц
️️️️
Т. Гебхарт
Замена
С. Бендер
️️️️
Я. Блащиковски
77'
Замена
Н. Шахин
️️️️
С. Кель
77'
66'
Замена
Р. Мак
️️️️
М. Фойлнер
ГОЛ! 2:0!
Я. Блащиковски
Пас отдал
М. Гетце
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Блащиковски
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
35
Александр Эссвайн
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
28
Сантана
15
Хуммельс
26
Пищек
5
Кель
20
Гюндоган
16
Блащиковски
27
Гетце
18
Ройс
9
Левандовски
4-4-1-1
1
Шефер
22
Чендлер
4
Нильссон
5
Клозе
22
Пинола
10
Гебхарт
5
Балич
8
Фойлнер
3
Симонс
10
Кийотаке
17
Пекхарт
16
Блащиковски
5
Бендер
5
Бендер
16
Блащиковски
5
Кель
8
Шахин
8
Шахин
5
Кель
20
Гюндоган
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
20
Гюндоган
10
Гебхарт
8
Франтц
8
Франтц
10
Гебхарт
8
Фойлнер
21
Мак
21
Мак
8
Фойлнер
17
Пекхарт
91
Полтер
91
Полтер
17
Пекхарт
Остались в запасе
Боруссия Д
Нюрнберг
22
Митчелл Лангерак
ВР
6
Кевин Гросскройц
ЛП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Михаэль Визингер
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
6
Кевин Гросскройц
ЛП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Михаэль Визингер
Статистика матча Боруссия Д - Нюрнберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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