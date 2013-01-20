Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Гамбург
Нюрнберг - Гамбург: обзор матча 20 января 2013
Нюрнберг
20.01.2013, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
75'
Т. Пекхарт
70'
А. Руднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Гамбург
85'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
Желтая карточка
М. Франтц
85'
Замена
Х. Кийотаке
️️️️
А. Эссвайн
76'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пекхарт
Пас отдал
Т. Гебхарт
75'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Руднев
Пас отдал
Д. Аого
Замена
М. Франтц
️️️️
Р. Мак
68'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Т. Чендлер
65'
Желтая карточка
А. Коэн
47'
38'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Т. Арслан
36'
Желтая карточка
М. Янсен
28'
Желтая карточка
Т. Арслан
14'
Замена
Д. Брума
️️️️
М. Мансьенн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Ханно Балич
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
3-5-1-1
1
Шефер
22
Пинола
5
Клозе
22
Чендлер
5
Балич
35
Эссвайн
36
Коэн
3
Симонс
10
Гебхарт
21
Мак
17
Пекхарт
4-3-2-1
15
Адлер
3
Аого
28
Мансьенн
16
Вестерманн
2
Дикмайер
30
Арслан
47
Бадель
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
7
Сон
9
Руднев
21
Мак
8
Франтц
8
Франтц
21
Мак
22
Чендлер
8
Фойлнер
8
Фойлнер
22
Чендлер
35
Эссвайн
10
Кийотаке
10
Кийотаке
35
Эссвайн
28
Мансьенн
25
Брума
25
Брума
28
Мансьенн
30
Арслан
5
Скьельбред
5
Скьельбред
30
Арслан
Остались в запасе
Нюрнберг
Гамбург
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
30
Свен Нойхаус
ВР
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Нюрнберг - Гамбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Гамбург
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+