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Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Байер
Ганновер-96 - Байер: обзор матча 09 декабря 2012
Ганновер-96
09.12.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Байер
20'
С. Хусти (П)
57'
М. Диуф
69'
С. Хусти (П)
3'
Г. Кастро
58'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Байер
Замена
К. Пандер
️️️️
С. Хусти
90'
+3
89'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Замена
А. Собич
️️️️
Д. Я Конан
87'
82'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
С. Сэм
Замена
С. Шахед
️️️️
Я. Шлаудрафф
80'
71'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
С. Рольфес
ГОЛ с пенальти! 3:2!
С. Хусти
69'
68'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
65'
Замена
С. Сэм
️️️️
М. Фридрих
58'
ГОЛ! 2:2!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Л. Бендер
ГОЛ! 2:1!
М. Диуф
Пас отдал
Я. Шлаудрафф
57'
41'
Желтая карточка
Г. Кастро
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Хусти
20'
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кастро
Пас отдал
Л. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
3
Янник Лёден
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
9
Артур Собич
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
3-4-3
20
Цилер
19
Шульц
5
Эггиманн
6
Черундоло
9
Хусти
18
Пинту
24
Шмидебах
34
Рауш
13
Шлаудрафф
92
Диуф
11
Конан
3-2-3-1
1
Лено
2
Фридрих
2
Вольшайд
7
Райнарц
8
Бендер
21
Хосогаи
8
Кастро
20
Шюррле
6
Рольфес
11
Кисслинг
13
Шлаудрафф
23
Шахед
23
Шахед
13
Шлаудрафф
9
Хусти
24
Пандер
24
Пандер
9
Хусти
11
Конан
9
Собич
9
Собич
11
Конан
6
Рольфес
13
Хегелер
13
Хегелер
6
Рольфес
2
Фридрих
33
Сэм
33
Сэм
2
Фридрих
Сэм
10
Фернандес
10
Фернандес
Сэм
Остались в запасе
Ганновер-96
Байер
3
Янник Лёден
ЦЗ
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
1
Давид Йеллделл
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
3
Янник Лёден
ЦЗ
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Ганновер-96 - Байер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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