Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Хоффенхайм
Нюрнберг - Хоффенхайм: обзор матча 28 ноября 2012
Нюрнберг
28.11.2012, среда, 23:45
Германия. Бундеслига, 14 тур
4 : 2
Завершен
Хоффенхайм
6'
С. Руди (АГ)
43'
П. Нильссон
69'
С. Полтер
86'
Х. Кийотаке
33'
С. Шипплок
81'
С. Салихович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Хоффенхайм
89'
Желтая карточка
А. Бек
Замена
Р. Мак
️️️️
Х. Кийотаке
87'
ГОЛ! 4:2!
Х. Кийотаке
Пас отдал
А. Коэн
86'
81'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
С. Салихович
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
С. Полтер
73'
ГОЛ! 3:1!
С. Полтер
69'
68'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Р. Фирмино
65'
Желтая карточка
С. Руди
Замена
А. Коэн
️️️️
Т. Чендлер
58'
57'
Замена
Хоселу
️️️️
С. Шипплок
46'
Замена
Т. Усами
️️️️
М. Дельпьер
ГОЛ! 2:1!
П. Нильссон
Пас отдал
Т. Гебхарт
43'
33'
ГОЛ! 1:1!
С. Шипплок
Пас отдал
К. Фолланд
Желтая карточка
Т. Клозе
23'
17'
Желтая карточка
М. Дельпьер
14'
Желтая карточка
Р. Фирмино
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Руди
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
33
Такаши Усами
ЦП
7
Денис Томалья
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-4-1-1
1
Шефер
22
Пинола
4
Нильссон
5
Клозе
22
Чендлер
8
Франтц
3
Симонс
5
Балич
10
Гебхарт
10
Кийотаке
91
Полтер
3-4-3
1
Кастелс
5
Комппер
15
Дельпьер
32
Бек
13
Руди
23
Салихович
19
Джонсон
19
Уильямс
22
Шипплок
31
Фолланд
9
Фирмино
22
Чендлер
36
Коэн
36
Коэн
22
Чендлер
10
Кийотаке
21
Мак
21
Мак
10
Кийотаке
91
Полтер
17
Пекхарт
17
Пекхарт
91
Полтер
15
Дельпьер
33
Усами
33
Усами
15
Дельпьер
22
Шипплок
13
Хоселу
13
Хоселу
22
Шипплок
9
Фирмино
9
Дердийок
9
Дердийок
9
Фирмино
Остались в запасе
Нюрнберг
Хоффенхайм
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Нюрнберг - Хоффенхайм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+