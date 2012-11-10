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Шальке-04 - Вердер
Шальке-04 - Вердер: обзор матча 10 ноября 2012
Шальке-04
10.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
60'
Р. Нойштедтер
70'
Ю. Дракслер
16'
А. Хант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вердер
90'
Замена
С. Предль
️️️️
Л. Шмитц
Замена
К. Мориц
️️️️
Д. Джонс
90'
83'
Желтая карточка
А. Хант
81'
Замена
Д. Акпала
️️️️
З. Юнузович
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
75'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Д. Джонс
70'
67'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Э. Элиа
Замена
Ч. Марика
️️️️
К. Хунтелаар
63'
ГОЛ! 1:1!
Р. Нойштедтер
Пас отдал
К. Фукс
60'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
И. Афеллай
46'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Хант
Пас отдал
З. Юнузович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
4-1-2-3
1
Уннершталь
28
Фукс
14
Пападопулос
32
Матип
5
Хеведес
33
Нойштедтер
13
Джонс
90
Холтби
17
Афеллай
21
Хунтелаар
8
Фарфан
4-3-1-2
1
Милиц
23
Гебре Селасси
19
Папастатопулос
21
Лукимия-Мулонготи
26
Шмитц
16
Юнузович
14
Хант
11
Элиа
7
Де Брюйне
7
Арнаутович
18
Петерсен
17
Афеллай
7
Дракслер
7
Дракслер
17
Афеллай
13
Джонс
18
Мориц
18
Мориц
13
Джонс
21
Хунтелаар
19
Марика
19
Марика
21
Хунтелаар
26
Шмитц
4
Предль
4
Предль
26
Шмитц
16
Юнузович
17
Акпала
17
Акпала
16
Юнузович
11
Элиа
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
11
Элиа
Остались в запасе
Шальке-04
Вердер
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Шальке-04 - Вердер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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