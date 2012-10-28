Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Боруссия М
Ганновер-96 - Боруссия М: обзор матча 28 октября 2012
Ганновер-96
28.10.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия М
48'
Я. Шлаудрафф
53'
М. Диуф
70'
А. Домингес
77'
Р. Брауверс
79'
Х. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Боруссия М
Замена
К. Пандер
️️️️
Х. Сакаи
84'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
С. Пинту
82'
79'
ГОЛ! 2:3!
Х. Аранго
77'
ГОЛ! 2:2!
Р. Брауверс
Пас отдал
Х. Аранго
75'
Замена
Г. Джака
️️️️
Х. Нордтвейт
70'
ГОЛ! 2:1!
А. Домингес
69'
Замена
М. Ханке
️️️️
И. Де Камарго
69'
Замена
П. Млапа
️️️️
П. Херрманн
Желтая карточка
К. Хагги
68'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Диуф
66'
Желтая карточка
Х. Сакаи
56'
ГОЛ! 2:0!
М. Диуф
Пас отдал
К. Рауш
53'
52'
Желтая карточка
М. Штранцль
ГОЛ! 1:0!
Я. Шлаудрафф
Пас отдал
М. Диуф
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
8
Амин Юнес
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
3-3-1-3
20
Цилер
5
Хагги
5
Эггиманн
2
Сакаи
34
Рауш
18
Пинту
9
Хусти
13
Штиндль
92
Диуф
11
Конан
13
Шлаудрафф
3-2-3-1-1
1
тер Стеген
4
Брауверс
6
Нордтвейт
39
Штранцль
18
Домингес
3
Дамс
10
Рупп
14
Маркс
18
Аранго
7
Херрманн
9
Де Камарго
2
Сакаи
24
Пандер
24
Пандер
2
Сакаи
92
Диуф
9
Собич
9
Собич
92
Диуф
18
Пинту
25
Абделлауе
25
Абделлауе
18
Пинту
6
Нордтвейт
34
Джака
34
Джака
6
Нордтвейт
9
Де Камарго
9
Ханке
9
Ханке
9
Де Камарго
7
Херрманн
26
Млапа
26
Млапа
7
Херрманн
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия М
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
Все
Ганновер-96
Боруссия М
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+