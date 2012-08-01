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Расписание матчей
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Шериф - Динамо Загреб
Шериф - Динамо Загреб: обзор матча 01 августа 2012
Шериф
01.08.2012, среда, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Динамо Загреб
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Таблица
Статистика матча Шериф - Динамо Загреб
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0
0
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0
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
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1 : 0
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2 : 1
27.10.2026
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22.10.2026
НЕК
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