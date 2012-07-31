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Мазервелл - Панатинаикос
Мазервелл - Панатинаикос: обзор матча 31 июля 2012
Мазервелл
31.07.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Панатинаикос
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Личные встречи
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Статистика матча Мазервелл - Панатинаикос
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0
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Матчи команд
Мазервелл
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Мазервелл
- : -
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08.11.2026
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2 : 1
05.11.2026
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2 : 0
01.11.2026
АЕК
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Волос
0 : 1
25.10.2026
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22.10.2026
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