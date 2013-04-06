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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Рубин (мол)
Кубань (мол) - Рубин (мол): обзор матча 06 апреля 2013
Кубань (мол)
06.04.2013, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
1 : 0
Завершен
Рубин (мол)
42'
С. Каретник (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Рубин (мол)
Замена
Р. Гомлешко
️️️️
Г. Постаногов
90'
+3
Замена
В. Макаревич
️️️️
С. Каретник
90'
Замена
В. Калинкин
️️️️
Б. Исламхан
83'
80'
Желтая карточка
А. Хабибуллин
78'
Замена
Н. Злобин
️️️️
Р. Стёпин
77'
Желтая карточка
С. Кисляк
64'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
А. Савельев
Желтая карточка
В. Чувилов
60'
Замена
Э. Арутюнян
️️️️
М. Малыш
60'
59'
Желтая карточка
Р. Стёпин
Желтая карточка
М. Малыш
50'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
Э. Чолакян
50'
46'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Сикоев
46'
Замена
Г. Торе
️️️️
А. Рязанцев
46'
Замена
С. Кисляк
️️️️
Р. Абышов
46'
Замена
А. Хабибуллин
️️️️
С. Кверквелия
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Каретник
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
19
Кирилл Романец
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
23
Эдуард Чолакян
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
17
Максим Малыш
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
31
Сергей Каретник
ПП
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
15
Юрий Литке
ЦЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
26
Алексей Пащенко
ЦП
32
Анатолий Савельев
ЦП
21
Антон Казанский
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Кубань (мол)
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
80
Руслан Гомлешко
ЦП
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
41
Эдгар Арутюнян
ЦФ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
Рубин (мол)
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-1-3-2
1
Байчора
19
Романец
62
Хачатурян
55
Соблиров
79
Химов
8
Чувилов
23
Чолакян
7
Коноплев
31
Каретник
9
Исламхан
17
Малыш
4-5-1
31
Березин
42
Бойко
15
Абышов
4
Кверквелия
15
Литке
26
Пащенко
21
Казанский
8
Стёпин
7
Рязанцев
32
Савельев
70
Сикоев
Постаногов
80
Гомлешко
80
Гомлешко
Постаногов
31
Каретник
87
Макаревич
87
Макаревич
31
Каретник
9
Исламхан
46
Калинкин
46
Калинкин
9
Исламхан
17
Малыш
41
Арутюнян
41
Арутюнян
17
Малыш
23
Чолакян
44
Журавлев
44
Журавлев
23
Чолакян
17
Малыш
76
Постаногов
76
Постаногов
17
Малыш
4
Кверквелия
30
Хабибуллин
30
Хабибуллин
4
Кверквелия
32
Савельев
30
Рогачевский
30
Рогачевский
32
Савельев
8
Стёпин
44
Злобин
44
Злобин
8
Стёпин
15
Абышов
15
Кисляк
15
Кисляк
15
Абышов
7
Рязанцев
30
Торе
30
Торе
7
Рязанцев
70
Сикоев
20
Азмун
20
Азмун
70
Сикоев
Остались в запасе
Кубань (мол)
Рубин (мол)
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Кубань (мол) - Рубин (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Сотников
(Новороссийск)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Кубань (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
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2022.06.28 18:16
1
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2019.11.20 14:53
1
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2016.05.20 17:25
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2016.05.15 15:09
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2016.05.06 17:54
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2016.04.16 15:54
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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