Зенит (мол) - Амкар (мол)

|20 тур
|13 августа, суббота
|14:00
|Зенит (мол)
|1:2
|Амкар (мол)
|5 тур
|16 апреля, суббота
|00:00
|Амкар (мол)
|1:2
|Зенит (мол)
|20 тур
|13 августа, суббота
|14:00
|Зенит (мол)
|1:2
|Амкар (мол)
|5 тур
|16 апреля, суббота
|00:00
|Амкар (мол)
|1:2
|Зенит (мол)
|24 тур
|15 октября, пятница
|16:00
|Зенит (мол)
|3:0
|Амкар (мол)
|10 тур
|9 мая, воскресенье
|13:00
|Амкар (мол)
|1:2
|Зенит (мол)
|18 тур
|15 августа, суббота
|13:00
|Амкар (мол)
|2:5
|Зенит (мол)
|4 тур
|11 апреля, суббота
|14:00
|Зенит (мол)
|1:2
|Амкар (мол)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М (мол)
|30
|25
|2
|3
|87:26
|+61
|77
|2.
|Динамо М (мол)
|30
|22
|4
|4
|71:33
|+38
|70
|3.
|ЦСКА (мол)
|30
|15
|9
|6
|55:35
|+20
|54
|4.
|Локомотив (мол)
|30
|15
|5
|10
|64:44
|+20
|50
|5.
|Ахмат (мол)
|30
|14
|8
|8
|55:45
|+10
|50
|6.
|30
|14
|6
|10
|56:35
|+21
|48
|7.
|Ростов (мол)
|30
|15
|2
|13
|41:44
|-3
|47
|8.
|Зенит (мол)
|30
|13
|7
|10
|58:43
|+15
|46
|9.
|Амкар (мол)
|30
|11
|5
|14
|44:52
|-8
|38
|10.
|Рубин (мол)
|30
|11
|2
|17
|44:63
|-19
|35
|11.
|Мордовия (мол)
|30
|9
|3
|18
|42:61
|-19
|30
|12.
|Краснодар (мол)
|30
|7
|7
|16
|43:61
|-18
|28
|13.
|Анжи (мол)
|30
|7
|7
|16
|30:47
|-17
|28
|14.
|Академия Кубань
|30
|8
|3
|19
|28:60
|-32
|27
|15.
|Кр. Советов (мол)
|30
|7
|6
|17
|33:69
|-36
|27
|16.
|30
|5
|8
|17
|37:70
|-33
|23