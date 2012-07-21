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Зенит (мол) - Амкар (мол)

21.07.2012, Суббота, 16:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. Молодежное первенство, 1 тур Зенит (мол) - Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
20 тур
13 августа, суббота 14:00 Зенит (мол) 1:2 Амкар (мол)
5 тур
16 апреля, суббота 00:00 Амкар (мол) 1:2 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
24 тур
15 октября, пятница 16:00 Зенит (мол) 3:0 Амкар (мол)
10 тур
9 мая, воскресенье 13:00 Амкар (мол) 1:2 Зенит (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
18 тур
15 августа, суббота 13:00 Амкар (мол) 2:5 Зенит (мол)
4 тур
11 апреля, суббота 14:00 Зенит (мол) 1:2 Амкар (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 25 2 3 87:26 +61 77
2. Динамо М (мол) 30 22 4 4 71:33 +38 70
3. ЦСКА (мол) 30 15 9 6 55:35 +20 54
4. Локомотив (мол) 30 15 5 10 64:44 +20 50
5. Ахмат (мол) 30 14 8 8 55:45 +10 50
6. 30 14 6 10 56:35 +21 48
7. Ростов (мол) 30 15 2 13 41:44 -3 47
8. Зенит (мол) 30 13 7 10 58:43 +15 46
9. Амкар (мол) 30 11 5 14 44:52 -8 38
10. Рубин (мол) 30 11 2 17 44:63 -19 35
11. Мордовия (мол) 30 9 3 18 42:61 -19 30
12. Краснодар (мол) 30 7 7 16 43:61 -18 28
13. Анжи (мол) 30 7 7 16 30:47 -17 28
14. Академия Кубань 30 8 3 19 28:60 -32 27
15. Кр. Советов (мол) 30 7 6 17 33:69 -36 27
16. 30 5 8 17 37:70 -33 23
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