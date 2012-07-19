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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Орхус - Дила
Орхус - Дила: обзор матча 19 июля 2012
Орхус
19.07.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Дила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Орхус - Дила
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
- : -
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Лига конференций, 2 тур
Орхус
1 : 1
22.10.2026
Эгнатия
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Гагра
- : -
20.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Мешахте
2 : 1
24.10.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Дила
0 : 2
19.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Рустави
0 : 0
10.10.2026
Дила
Информация о матче
Стадион:
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