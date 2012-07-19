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Лига Европы 2026/2027
Шамахы - Астерас
Шамахы - Астерас: обзор матча 19 июля 2012
Шамахы
19.07.2012, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Астерас
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Статистика матча Шамахы - Астерас
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Матчи команд
Шамахы
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Шамахы
- : -
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2 : 2
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Шамахы
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16.10.2026
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
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1 : 1
10.10.2026
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- : -
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Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
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ПАОК
2 : 1
01.11.2026
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Астерас
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24.10.2026
Левадиакос
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Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
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