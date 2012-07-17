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Валлетта - Партизан
Валлетта - Партизан: обзор матча 17 июля 2012
Валлетта
17.07.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 4
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Партизан
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Таблица
Статистика матча Валлетта - Партизан
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0
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Матчи команд
Валлетта
Лига конференций, 2 раунд
Валлетта
0 : 4
30.07.2026
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Ракув
3 : 1
23.07.2026
Валлетта
Лига Европы, 1 раунд
Валлетта
0 : 1
27.08.2020
Бала Таун
Лига Европы, 3 раунд
Валлетта
0 : 4
15.08.2019
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08.08.2019
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ИМТ Белград
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21.11.2026
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08.11.2026
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01.11.2026
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28.10.2026
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Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
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