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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - ФК Москва
Ахмат - Москва: обзор матча 02 ноября 2008
Ахмат
02.11.2008, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Москва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ахмат - Москва
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0
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0
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
М. Еровенко (Краснодар)
Делегат:
В. Проскурин (Воронеж)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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