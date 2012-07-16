Урал - Енисей

|Второй этап, 33 тур
|14 октября, пятница
|15:00
|Енисей
|1:1
|Урал
|Второй этап, 13 тур
|4 июня, суббота
|15:00
|Урал
|0:0
|Енисей
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Урал
|32
|19
|11
|2
|61:18
|+43
|68
|2.
|Томь
|32
|19
|8
|5
|57:34
|+23
|65
|3.
|Спартак Нч
|32
|15
|8
|9
|32:27
|+5
|53
|4.
|СКА-Хабаровск
|32
|13
|13
|6
|36:26
|+10
|52
|5.
|Балтика
|32
|14
|8
|10
|40:33
|+7
|50
|6.
|Уфа
|32
|13
|9
|10
|31:30
|+1
|48
|7.
|Нефтехимик
|32
|13
|8
|11
|44:40
|+4
|47
|8.
|Сибирь
|32
|12
|9
|11
|34:38
|-4
|45
|9.
|Ротор
|32
|11
|8
|13
|27:26
|+1
|41
|10.
|Енисей
|32
|9
|12
|11
|30:31
|-1
|39
|11.
|Шинник
|32
|9
|12
|11
|28:33
|-5
|39
|12.
|Сочи
|32
|10
|5
|17
|28:43
|-15
|35
|13.
|Салют
|32
|8
|11
|13
|25:31
|-6
|35
|14.
|Торпедо М
|32
|6
|15
|11
|29:38
|-9
|33
|15.
|Новокузнецк
|32
|8
|6
|18
|19:40
|-21
|30
|16.
|Химки
|32
|6
|10
|16
|23:40
|-17
|28
|17.
|Волгарь
|32
|5
|11
|16
|23:39
|-16
|26