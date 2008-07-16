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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Сатурн
Рубин - Сатурн: обзор матча 16 июля 2008
Рубин
16.07.2008, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
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Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
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Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
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Спартак
4 : 0
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Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
В. Дроздов
И. Котковский (оба - Москва)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Спорт" 18:55 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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