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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Бордо
Лион - Бордо: обзор матча 30 сентября 2012
Лион
30.09.2012, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 2
Завершен
Бордо
65'
Б. Тремулинас
82'
Ш. Диабате
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бордо
90'
+1
Замена
Жуссие
️️️️
Я. Плашил
Замена
Л. Монсон
️️️️
М. Дабо
84'
82'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Диабате
80'
Желтая карточка
Ш. Диабате
78'
Замена
А. Савье
️️️️
Й. Гуффран
Замена
Д. Бриан
️️️️
Б. Гомис
76'
Замена
Я. Бензия
️️️️
К. Гренье
71'
65'
ГОЛ! 0:1!
Б. Тремулинас
Пас отдал
Л. Обраньяк
55'
Желтая карточка
Энрике
Желтая карточка
М. Дабо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
6
Геида Фофана
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
20
Жуссие
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
4-1-2-3
1
Веркутр
35
Дабо
4
Бишевац
6
Ловрен
15
Ревейер
25
Гоналон
19
Гренье
10
Мальбранк
18
Гомис
9
Лисандро
91
Ляказетт
3-2-2-2
16
Каррассо
25
Мариано
27
Планюс
22
Сане
14
Тремулинас
28
Маранж
7
Обраньяк
18
Плашил
14
Диабате
94
Гуффран
35
Дабо
18
Монсон
18
Монсон
35
Дабо
19
Гренье
8
Бензия
8
Бензия
19
Гренье
18
Гомис
7
Бриан
7
Бриан
18
Гомис
18
Плашил
20
Жуссие
20
Жуссие
18
Плашил
94
Гуффран
6
Савье
6
Савье
94
Гуффран
Остались в запасе
Лион
Бордо
1
Антони Лопеш
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
6
Геида Фофана
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Реми Гард
1
Кевин Олимпа
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
6
Геида Фофана
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Франсис Жийо
Статистика матча Лион - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Жерлан
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