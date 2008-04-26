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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Луч - ЦСКА
Луч - ЦСКА: обзор матча 26 апреля 2008
Луч
26.04.2008, суббота, 11:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА
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Статистика матча Луч - ЦСКА
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Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Е. Волнин (Владимир)
В. Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат:
В. Кузнецов (Омск)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Спорт" 10:55 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 10:45 (прямая)
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