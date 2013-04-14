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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Сандерленд
Ньюкасл - Сандерленд: обзор матча 14 апреля 2013
Ньюкасл
14.04.2013, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
0 : 3
Завершен
Сандерленд
27'
С. Сессеньон
74'
А. Джонсон
82'
Д. Воган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Сандерленд
82'
ГОЛ! 0:3!
Д. Воган
Пас отдал
С. Сессеньон
75'
Желтая карточка
А. Джонсон
74'
ГОЛ! 0:2!
А. Джонсон
Пас отдал
С. Ларссон
72'
Замена
К. Мангане
️️️️
К. Куэльяр
65'
Замена
Д. Воган
️️️️
Д. МакКлин
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Й. Кабай
63'
Замена
Р. Эллиот
️️️️
Т. Крул
57'
54'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Ф. Бардсли
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Й. Гуффран
46'
Желтая карточка
С. Тэйлор
45'
+3
Желтая карточка
П. Сиссе
43'
37'
Желтая карточка
Д. Роуз
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Сессеньон
Пас отдал
Д. МакКлин
Желтая карточка
Й. Гуффран
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
32
Джордан Лэйдлер
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
3-4-1-2
23
Крул
27
Тэйлор
2
Янга-Мбива
26
Дебюши
18
Гутьеррес
29
Кабай
24
Тиоте
17
Сиссоко
12
Марво
61
Сиссе
94
Гуффран
4-5-1
22
Миньоле
27
Бардсли
16
О'Ши
3
Куэльяр
3
Роуз
11
Джонсон
21
Н'Диайе
7
Ларссон
29
Сессеньон
16
МакКлин
12
Грэм
23
Крул
33
Эллиот
33
Эллиот
23
Крул
29
Кабай
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
29
Кабай
94
Гуффран
26
Амеоби
26
Амеоби
94
Гуффран
3
Куэльяр
12
Мангане
12
Мангане
3
Куэльяр
16
МакКлин
8
Воган
8
Воган
16
МакКлин
27
Бардсли
4
Коулбэк
4
Коулбэк
27
Бардсли
Остались в запасе
Ньюкасл
Сандерленд
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
32
Джордан Лэйдлер
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Остались в запасе
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Остались в запасе
32
Джордан Лэйдлер
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Статистика матча Ньюкасл - Сандерленд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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