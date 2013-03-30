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Вест Хэм - Вест Бромвич
Вест Хэм - Вест Бромвич: обзор матча 30 марта 2013
Вест Хэм
30.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Вест Бромвич
16'
Э. Кэрролл
28'
Г. О'Нил
80'
Э. Кэрролл
87'
Г. Дорранс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Вест Бромвич
90'
+4
Красная карточка
Ю. Мулумбу
88'
Замена
М. Фортуне
️️️️
Г. Дорранс
87'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Г. Дорранс
Пас отдал
Р. Лукаку
Замена
Д. Коллисон
️️️️
М. Диаме
82'
ГОЛ! 3:0!
Э. Кэрролл
80'
Замена
Д. МакКартни
️️️️
Г. Демель
79'
Желтая карточка
У. Рид
77'
71'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Ш. Лонг
71'
Замена
М. Розенберг
️️️️
К. Якоб
Замена
М. Тэйлор
️️️️
К. Нолан
69'
67'
Желтая карточка
Ш. Лонг
ГОЛ! 2:0!
Г. О'Нил
Пас отдал
Р. Важ Те
28'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Г. О'Нил
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
4-4-1-1
22
Яскилайнен
17
О'Брайен
39
Коллинс
23
Рид
55
Демель
16
Джарвис
17
Диаме
4
Нолан
19
О'Нил
12
Важ Те
9
Кэрролл
4-4-2
12
Фостер
36
Маколи
2
Джонс
24
Риджуэлл
13
Ольссон
18
Дорранс
11
Брант
21
Мулумбу
22
Якоб
7
Лонг
9
Лукаку
55
Демель
3
МакКартни
3
МакКартни
55
Демель
4
Нолан
31
Тэйлор
31
Тэйлор
4
Нолан
17
Диаме
10
Коллисон
10
Коллисон
17
Диаме
22
Якоб
9
Розенберг
9
Розенберг
22
Якоб
18
Дорранс
32
Фортуне
32
Фортуне
18
Дорранс
7
Лонг
27
Одемвингие
27
Одемвингие
7
Лонг
Остались в запасе
Вест Хэм
Вест Бромвич
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Карлтон Коул
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Карлтон Коул
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Вест Хэм - Вест Бромвич
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Аптон Парк
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