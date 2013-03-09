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Норвич Сити - Саутгемптон
Норвич Сити - Саутгемптон: обзор матча 09 марта 2013
Норвич Сити
09.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Саутгемптон
90'
+1
Желтая карточка
Д. Панчеон
90'
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Д. Родригес
88'
Желтая карточка
Ж. Фонте
Желтая карточка
Б. Джонсон
81'
Замена
Л. Беккио
️️️️
К. Камара
79'
78'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
А. Лаллана
70'
Замена
Жули
️️️️
Г. Рамирес
45'
Желтая карточка
А. Лаллана
Замена
В. Хулахан
️️️️
Э. Пилкингтон
35'
Желтая карточка
Г. Холт
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
85
Кей Камара
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Норвич Сити
1
Ли Камп
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Вегар Форрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Ричард Чаплоу
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
4-4-2
31
Банн
22
Гарридо
16
Мартин
6
Тернер
4
Бассонг
4
Джонсон
13
Пилкингтон
16
Хаусон
23
Снодграсс
27
Холт
85
Камара
3-3-2-2
1
Боруц
6
Фонте
26
Хойвельд
4
Йошида
13
Фокс
14
Шнейдерлен
23
Шоу
11
Рамирес
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
13
Пилкингтон
14
Хулахан
14
Хулахан
13
Пилкингтон
85
Камара
32
Беккио
32
Беккио
85
Камара
11
Рамирес
21
Жули
21
Жули
11
Рамирес
10
Лаллана
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Лаллана
16
Родригес
40
Панчеон
40
Панчеон
16
Родригес
Остались в запасе
Норвич Сити
Саутгемптон
1
Ли Камп
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Вегар Форрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
18
Ричард Чаплоу
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Ли Камп
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Вегар Форрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
18
Ричард Чаплоу
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Норвич Сити - Саутгемптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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