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РПЛ 2026/2027
Сатурн - Ахмат
Сатурн - Ахмат: обзор матча 22 марта 2008
Сатурн
22.03.2008, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Ахмат
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Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
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Сатурн
5 : 1
18.10.2026
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Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
И. Котковский
С. Хральцов (оба - Москва)
Делегат:
В. Кузнецов (Омск)
Стадион:
Сатурн
Посещаемость:
9000 из 16500 зрителей (54%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:40 (прямая)
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